De lava die uit de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma stroomt, heeft dinsdagavond de Atlantische Oceaan bereikt en veroorzaakt een enorme wolk, zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. De lava stroomt voor de westkust bij het dorp Tazacorte de oceaan in.

Het is dinsdag negen dagen nadat de Cumbre Vieja op het Spaanse eiland uitbarstte. Lange tijd was onduidelijk of en wanneer de lava het water zou bereiken. Sinds de vulkaan uitbarstte op 19 september zijn er regelmatig nieuwe erupties.

Honderden inwoners in kustgebieden zitten binnen vanwege explosies en gaswolken die kunnen ontstaan als de hete lava met het zeewater in contact komt. Drie kustdorpen werden uit voorzorg afgesloten.

Lava verwoestte al honderden huizen

De lavastromen hebben op La Palma inmiddels bijna zeshonderd woningen, kerken en bananenplantages verwoest. Duizenden mensen op het Canarische eiland met 83.000 inwoners zijn geëvacueerd. De schade wordt geschat op meer dan 20 miljoen euro.

Dinsdag riep de Spaanse regering het eiland uit tot rampgebied. Daarmee komen onder meer noodsubsidies en andere steunmaatregelen beschikbaar.