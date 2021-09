Een man heeft in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen voor een schietpartij bij een krant in Annapolis in de staat Maryland. Er kwamen vijf mensen om het leven toen Jarrod Ramos in 2018 de redactie van de Capital Gazette binnenviel en begon te schieten.

De schietpartij was een van de dodelijkste aanslagen op een nieuwsmedium in de Amerikaanse geschiedenis. De 41-jarige Ramos bekende schuld, maar vond ook dat hij niet toerekeningsvatbaar was toen hij de vier journalisten en een andere medewerker van de krant doodde. De jury dacht daar anders over.

Overlevenden en nabestaanden kregen bij de zitting van dinsdag de kans om hun verhaal te doen. Ramos toonde volgens aanwezige journalisten geen emotie, ook niet toen hij zijn straf hoorde. De advocaat van de schutter heeft verklaard dat haar cliënt kampt met psychische problemen.

Ramos had al jaren een moeilijke relatie met de krant. Die had in 2011 een artikel gepubliceerd over de manier waarop hij een jonge vrouw had lastiggevallen op internet. Ramos vond dat de Capital Gazette zich schuldig had gemaakt aan laster en stapte tevergeefs naar de rechter.

De man zou uiteindelijk zo'n twee jaar bezig zijn geweest met het voorbereiden van de moordpartij. Hij ging in die periode onder meer op verkenning uit.

De rechter zei dinsdag dat de zaak een enorme impact heeft gehad. "Ik vind het schokkend dat hij verklaarde dat de tijd die hij stak in het voorbereiden van de aanslag de beste jaren van zijn leven waren."