Een Keniaanse rechter wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen. Volgens Keniaanse media had de rechter een affaire met de vrouw van Cohen, die nog altijd de hoofdverdachte is.

Cohens lichaam werd op 13 september 2019 in een septic tank bij zijn huis in Kenia gevonden, nadat hij al lange tijd vermist was. De voormalige topmanager bij Philips woonde al jaren in het Afrikaanse land.

In nieuw ingediende rechtbankdocumenten staat dat de rechter voorafgaand aan de moord verschillende ontmoetingen zou hebben gehad met Cohens vrouw Sarah Wairimu om de moord voor te bereiden. Ook zou rechter Sankale ole Kantai op frauduleuze wijze aan aandelen in een bedrijf van Cohen zijn gekomen.

De rechter was al eens eerder aangehouden omdat hij met bewijsmateriaal in de moordzaak zou hebben geknoeid. Ook in de nieuwe rechtbankdocumenten wordt gesteld dat er van hogerhand geprobeerd is het onderzoek naar de moord te beëindigen.

Kantai heeft via zijn advocaat onder anderen de leiding van de politie en agenten gewaarschuwd om hem niet te arresteren in de moordzaak. Volgens hem zijn de onderzoekers losgeslagen.