De Britse minister van Transport Grant Shapps vraagt automobilisten om bij tankstations geen waterflessen meer met benzine te vullen. Het Verenigd Koninkrijk zit in een brandstofcrisis, omdat er te weinig vrachtwagenchauffeurs zijn om tankstations te bevoorraden. Uit angst voor een tekort gaan mensen massaal naar pompstations om brandstof te hamsteren.

"Des te eerder we teruggaan naar onze normale gewoontes, des te eerder het probleem verholpen is", zegt Shapps. Volgens hem zijn er voorzichtige signalen dat de situatie de goede kant opgaat en dat meerdere tankstations weer genoeg benzine op voorraad hebben. "Maar we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Breng dus geen waterflessen naar pompstations, het is gevaarlijk en helpt niet", aldus Shapps.

Volgens Shapps is de crisis aan de COVID-19-pandemie te wijten. Door de pandemie werden minder rijexamens voor vrachtwagenchauffeurs afgenomen, waardoor er nu een tekort is. Critici noemen de Brexit de oorzaak. Volgens Shapps zou dit kunnen, maar hij benadrukt ook dat het Verenigd Koninkrijk dankzij de Brexit andere regels kon invoeren om chauffeurs sneller rijexamen te laten doen.

Het Verenigd Koninkrijk houdt sinds maandag het leger paraat. Als de problemen aanhouden, moeten militairen mogelijk gaan helpen met het bevoorraden van pompstations.