Sinds bekend is geworden dat demissionair premier Mark Rutte mogelijk doelwit zou zijn van een aanslag of ontvoering, krijgt hij extra beveiliging. Hoe zit het met de beveiliging van de regeringsleiders in onze buurlanden?

België

In België worden niet veel zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen rondom belangrijke politici, onder wie de huidige premier Alexander De Croo. "Het is heel low profile", zegt Kenneth Lasoen, docent inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de Universiteit Antwerpen. "Er zijn geen grote escorten en ander machtsvertoon".

De premier wordt wel bewaakt, legt Lasoen uit, maar door mensen die geleerd hebben "tegelijkertijd alomtegenwoordig en onzichtbaar te zijn". De bewaking van belangrijke politici is bij de zuiderburen in handen van de Directie bescherming van de Federale Politie. Dat is het pas sinds enkele jaren, voorheen was de bescherming in handen van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat.

Het is niet voor de hand liggend dat de premier op de fiets naar zijn werk gaat, zegt Lasoen. België heeft te maken met een verhoogde terreurdreiging omdat er veel Europese instellingen in het land gevestigd zitten. "Er zal toch altijd wel een wagen in de buurt zijn met een aantal lijfwachten. Dat is ook voor de koninklijke familie het geval."

De Croo's voorganger Charles Michel kreeg in 2014 extra beveiliging na verschillende incidenten, waaronder een incident waarbij de voormalige premier met friet en mayonaise werd bekogeld. Ook had Michel meerdere kogelbrieven ontvangen. Om wat voor veiligheidsmaatregelen het destijds ging, is niet bekendgemaakt.

Frankrijk

In Frankrijk is de GSPR verantwoordelijk voor de beveiliging van de regeringsleider. Rondom president Emmanuel Macron staat een speciaal beveiligingsteam met 77 agenten en gendarmes. Zij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de president wanneer hij een voet buiten het Élysée-paleis zet.

De president heeft normaliter drie van deze beveiligers bij zich, zegt een voormalig lid van de Franse elitepolitie tegen de France zender LCI. Zij kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Dat deden ze bijvoorbeeld toen de president afgelopen zomer in zijn gezicht werd geslagen.

Andere werkzaamheden van het beveiligingsteam zijn 'vooruitlopen' op een bezoek van de president, waarbij ze ook samenwerken met de lokale veiligheidsdiensten.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk worden belangrijke politici, zoals premier Boris Johnson, beschermd door de afdeling Specialistische Bescherming van de Metropolitan Police. Hoe de Britse premier precies beschermd wordt, is nauwelijks bekend.

Wel is duidelijk dat Johnson, die voorheen bekendstond om zijn voorkeur overal fietsend heen te gaan, dat niet meer doet. Volgens verschillende Britse media kan dat niet meer omdat dat als een te groot veiligheidsrisico wordt gezien.

Duitsland

De bondskanselier (op dit moment is dat Angela Merkel) wordt normaliter vergezeld door lijfwachten van de Duitse Sicherungsgruppe. Dat gebeurt ook tijdens het reizen, zo valt de lezen op de website van de Duitse regering. Maar precieze details over de beveiliging van Merkel worden niet bekendgemaakt.

Volgens de Duitse media krijgt Merkel 24/7 beveiliging. De bondskanselier wordt altijd vergezeld door lijfwachten en wordt daarnaast vervoerd in gepantserde voertuigen.

In totaal werken bij deze sector van de Duitse veiligheidsdienst zo'n vijfhonderd politieagenten. Zij zijn naast de bescherming van Merkel ook verantwoordelijk voor de bescherming van andere Duitse politici en de gebouwen waar ze werken.

In hoeverre een Duitse politicus bescherming krijgt, is afhankelijk van de persoon zelf. Zo krijgen veel Duitse politici in de huidige verkiezingstijd extra bescherming.