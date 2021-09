De Franse president Emmanuel Macron is nog altijd boos over de afgeketste deal met Australië over de afname van nucleaire onderzeeboten. Macron zei dinsdag op een persconferentie dat Europese landen minder naïef over de verdediging van Europees grondgebied moeten zijn.

Volgens Macron heeft Frankrijk ondanks de misgelopen miljarden nauwelijks last van de afgeketste deal. Dat komt mede door de verkoop van drie fregatten aan Griekenland voor 3 miljard euro, wat dinsdag de aanleiding voor de persconferentie was. Wel heeft het stopgezette contract met Australië volgens Macron "een paar honderd" banen gekost.

Frankrijk had met Australië een miljardendeal over de aanschaf van nucleaire onderzeeboten gesloten. Australië komt dat contract echter niet na, omdat het land als gevolg van het veiligheidspact AUKUS met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in plaats daarvan Amerikaanse onderzeeërs aanschaft. Dat pact wordt door analisten gezien als een inspanning om de groeiende invloed van China het hoofd te bieden.

Frankrijk reageerde echter verbolgen op de "geheime deal" en voelt zich buitengesloten door zijn bondgenoten. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian bevond Frankrijk zich na de contractbreuk zelfs in een crisis met Australië. "Er is sprake geweest van huichelarij, minachting en leugens. Dit is niet hoe je je gedraagt in een alliantie", aldus Le Drian.

Macron zei dinsdag dat AUKUS geen invloed heeft op de status van Frankrijk in de regio van de Indische Oceaan en de westelijke en centrale Stille Oceaan. Frankrijk heeft grondgebied in de regio, zoals het eiland Réunion, Nieuw-Caledonië en Frans-Polynesië.