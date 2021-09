Noord-Korea heeft volgens Japan en Zuid-Korea dinsdag voor de derde keer deze maand een rakettest uitgevoerd. Kort daarna vertelde de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur Kim Song bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York dat niemand Pyongyang het recht kan ontzeggen om wapens te testen.

Kim riep de Verenigde Staten er bovendien toe op te stoppen met hun "vijandige beleid" richting Pyongyang. "Niemand kan ons verbieden om dezelfde wapens te ontwikkelen, te testen en te bezitten als zij", aldus de ambassadeur. Hij beschuldigt de VS en Zuid-Korea ervan "dubbele standaarden" te hanteren, omdat die landen zelf wel hun wapenarsenaal uitbreiden. Eerder deze maand voerde Zuid-Korea nog een succesvolle test uit met een ballistische raket die werd gelanceerd vanaf een onderzeeër.

Volgens Japan ging het dinsdag waarschijnlijk om een ballistische raket. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al enkele tests uit met een nieuwe soort kruisraket. De langeafstandsraketten vlogen 1.500 kilometer voordat ze doelen raakten en in territoriale wateren van het land terechtkwamen. Volgens experts ging het mogelijk om de eerste ballistische raket van Noord-Korea die een kernkop kan dragen.

Het is Noord-Korea door VN-resoluties verboden om ballistische raketten te testen, maar het geïsoleerde land trekt zich daar weinig van aan. Het land is al onderworpen aan zeer strenge internationale sancties vanwege zijn kernwapenprogramma. De Zuid-Koreaanse president noemde de tests een "provocatie" en het Pentagon stelde dat ze een bedreiging vormen voor buurlanden.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in opperde vorige week om officieel een einde te maken aan de Koreaanse Oorlog, die liep van 1950 tot 1953. De oorlog stopte met een staakt-het-vuren, maar officieel is er nooit een einde gekomen aan de oorlog. Kim zei maandag bij de VN dat dit alleen mogelijk is als Washington en Seoel stoppen met hun gezamenlijke militaire oefeningen en het strategisch plaatsen van wapens op het Koreaanse schiereiland.

De Noord-Koreaanse ambassadeur benadrukte dat het land nooit de veiligheid van de Verenigde Staten, Zuid-Korea of buurlanden zal bedreigen. "We zijn alleen maar bezig met het opbouwen van onze nationale defensie om onszelf te verdedigen en vrede in ons land te garanderen."