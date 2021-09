Drie Poolse regio's hebben maandag verklaard geen 'lhbtiq+-vrije zone' meer te zijn. De regio's Krakau, Rzeszów en Lublin sluiten zich aan bij Swiety Krzyz, die dit vorige week donderdag al deed omdat de Europese Unie had gedreigd met het stopzetten van subsidies.

In Polen hadden ongeveer honderd regio's zichzelf vrij verklaard van invloeden van de lhbtiq+-gemeenschap. De Europese Commissie (EC) vindt dat discriminatie en heeft dus gedreigd met sancties.

De regio's die de verklaring in eerste instantie ondertekenden, zijn voornamelijk streng katholieke, conservatieve gebieden. De voorzitter van de EC noemde deze gebieden eerder zones zonder menselijkheid.

Momenteel is nog 16,5 procent van het Poolse grondgebied een zelfverklaarde 'lhbtiq+-vrije zone'. "Deze zones zouden nooit mogen bestaan in Polen", zegt lhbtiq+-mensenrechtenactivist Bart Staszewski. "Met onze geschiedenis moeten we vooropgaan bij het accepteren van mensen."

EU riep hele Europese Unie uit tot 'vrijheidsgebied'

Sinds 2019 zijn er in Polen veel gebieden met (voor het grootste gedeelte symbolische) lhbtiq+-vrije zones. De Poolse regering steunde dit beleid, dat bedoeld is om families die gestoeld zijn op de traditionele waarden van man en vrouw te beschermen.

De dreigementen vanuit de EU en vooral het mogelijke mislopen van miljoenen euro's aan subsidiegeld zorgden ervoor dat de Poolse regering er bij de lokale overheden op aandringt het beleid weer terug te draaien.

De EU reageerde op haar beurt door de gehele Europese Unie uit te roepen tot 'vrijheidsgebied' voor personen die tot de lhbtiq+-gemeenschap behoren. Activisten vonden dat niet genoeg en riepen de EU op tot meer actie. De EU volgde later met dreigementen en de start van strafprocedures.

De verwachting is dat veel gebieden in Polen zullen volgen met het terugdraaien van het anti-lhbtiq+-beleid.