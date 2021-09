China gaat de toegang tot abortussen in het land beperken en wil tegelijkertijd de positie van vrouwen verbeteren. Peking hoopt hiermee de daling van geboortecijfers in het land tegen te gaan. In nieuwe overheidsrichtlijnen staat dat abortussen die "medisch niet noodzakelijk zijn" beperkt moeten worden.

Volgens de door de Chinese autoriteiten gereguleerde krant Global Times is de maatregel ingesteld vanwege het aantal abortussen dat wordt uitgevoerd vanwege een voorkeur voor mannelijke baby's. Het land geeft echter geen informatie over in welke gevallen abortussen als medisch niet-noodzakelijk worden gezien.

Naast het beperken van abortussen heeft China meer richtlijnen opgegeven die moeten zorgen voor een stijgend geboortecijfer en een in de ogen van de Chinese overheid betere positie van vrouwen. Zo wil het land inzetten op het geven van betere seksuele voorlichting en het lesgeven over het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Op sommige plekken krijgen gezinnen geld om familie-uitbreiding aan te moedigen.

Ook wil China dat vrouwen betere toegang krijgen tot bijvoorbeeld onderwijs, banen en hogere posities bij de overheid.

Door de afname van geboortes en sterke vergrijzing dreigt de Chinese bevolking te gaan krimpen. De regering probeert dit te voorkomen en stond families al toe om twee en later ook drie kinderen te krijgen.