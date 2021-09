De inwoners van de kleine republiek San Marino hebben tijdens een referendum in grote meerderheid voor de legalisatie van abortus gestemd. Pakweg 77 procent van de kiezers steunde het voorstel om afbreking van de zwangerschap tot de twaalfde week toe te staan. Daarna is het alleen mogelijk als het leven van de moeder in gevaar is of de foetus ernstig misvormd is.

De opkomst was laag: slechts 41 procent van de kiesgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht.

Tot nu toe riskeerden vrouwen in San Marino, dat door Italië wordt omringd, een gevangenisstraf van drie maanden voor het beëindigen van de zwangerschap. Medici die de ingreep verrichten, konden maximaal zes jaar cel opgelegd krijgen. Veel vrouwen weken daarom uit naar Italië om daar abortus te ondergaan.

Net als in Malta, Andorra en Vaticaanstad was abortus in het katholieke San Marino volledig verboden. Zelfs in het geval van verkrachting, incest, ziekte van de foetus of gevaar voor de moeder was de ingreep niet toegestaan.