Zwitserse kiezers hebben zich zondag met grote meerderheid (64,1 procent) uitgesproken voor het huwelijk tussen twee mensen van het gelijke geslacht, bericht de Zwitserse tv-zender SRF.

Het parlement stemde vorig jaar voor de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, maar de conservatieve tegenstanders dwongen een referendum af.

Zwitserland is een van de laatste landen in Europa waar twee vrouwen of mannen niet met elkaar kunnen trouwen. Koppels van hetzelfde geslacht kunnen in Zwitserland een partnerschap aangaan, maar krijgen daarmee niet dezelfde rechten als getrouwde stellen.

Zo mogen ze nu geen kinderen adopteren en krijgen lesbische vrouwen geen toegang tot spermabanken. Ook is het lastiger om een in het buitenland woonachtige partner naar Zwitserland te halen.

Tegenstanders van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht voerden campagne tegen de legalisatie, onder meer met posters waarop huilende baby's te zien zijn met teksten als 'ik heb geen mama' en 'baby's op aanvraag?'. Ook voorstanders van de wetswijzigingen voerden volop actie. Homoseksualiteit is sinds 1942 niet meer strafbaar in Zwitserland.