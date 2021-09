De aswolk van de uitgebarsten vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is in de nacht van zaterdag op zondag over Nederland getrokken. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid, laat het RIVM zondag weten.

De aswolk bevat zwaveldioxide, maar de concentratie ervan is relatief laag. Bovendien lag de wolk erg hoog in de atmosfeer, aldus het RIVM, dat eventuele risico's van de wolk in de gaten hield.

De wolk trok ook over andere Europese landen, zoals Portugal, Oostenrijk, Frankrijk en België. Volgens het RIVM bleven ook in die landen risico's uit.

Op La Palma zelf is het vliegveld sinds zaterdag dicht vanwege de vulkanische as. Het stof moet eerst worden opgeruimd, voordat het vliegverkeer van en naar het eiland kan worden hervat. Er varen vanaf La Palma wel veerboten naar Tenerife.

De vulkaan op het Canarische eiland barstte vorige week zondag uit. Die eruptie heeft onder meer grote verwoestende lavastromen veroorzaakt. Ook kwam er veel giftige zwaveldioxide vrij.

Honderden gebouwen op La Palma zijn verwoest en ongeveer zesduizend mensen zijn geëvacueerd. In totaal wonen circa 83.000 mensen op het eiland. De vorige vulkaanuitbarsting op La Palma was in 1971.