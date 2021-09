Bij een treinongeluk in de Amerikaanse staat Montana zijn zaterdag rond 16.00 uur (lokale tijd) zeker drie mensen omgekomen en meerdere passagiers gewond geraakt, hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

De mensen die kort na de ontsporing van de trein vastzaten, zijn uit het voertuig gehaald, zegt een politiefunctionaris.

Hoeveel gewonden er precies zijn gevallen, is nog onduidelijk. The New York Times meldt dat coördinator Amanda Frickel van de lokale hulpdiensten heeft gezegd dat zeker vijftig mensen gewond zijn geraakt. Volgens CBS News zijn veel passagiers overgebracht naar een nabijgelegen school.

De trein ontspoorde door onbekende oorzaak net buiten de plaats Joplin. Dat is ruim 300 kilometer ten noorden van Helena, de hoofdstad van Montana. Aan boord waren pakweg 147 passagiers en 13 bemanningsleden, meldt vervoerbedrijf Amtrak in een verklaring.

"Amtrak werkt samen met de lokale autoriteiten om gewonde passagiers te vervoeren en alle andere passagiers veilig te evacueren", aldus het bedrijf.