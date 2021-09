Acht mensen zijn zaterdag omgekomen door een autobom die tot ontploffing kwam bij een controlepost die leidt naar de ingang van het presidentiële paleis in de Somalische hoofdstad Mogadishu, meldt persbureau AP. De aan Al Qaeda gelinkte terreurgroep Al Shabaab heeft de aanslag opgeëist.

De explosieven, die waren geladen in een voertuig, kwamen tot ontploffing op een kilometer afstand van Villa Somalia, zoals het presidentiële paleis heet. Bij de aanslag kwamen zeker acht mensen om het leven en raakten negen mensen gewond. Persbureau AFP meldt op basis van de Somalische politie dat vooral burgers slachtoffer van de aanslag zijn geworden.

De controlepost waarbij de explosie plaatsvond, wordt door de president en de premier van het land gebruikt om van en naar het vliegveld in Mogadishu vervoerd te worden.

Al Shabaab eiste de aanslag op. De soennitische terreurgroep pleegt vaker aanslagen in de Somalische hoofdstad. Het land is al een kwart eeuw verwikkeld in oorlogen. De guerrillaoorlog door Al Shabaab wordt sinds 2006 gevoerd.

De groep pleegt regelmatig aanslagen in het Oost-Afrikaanse land in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen. Al Shabaab wil een islamitische staat stichten op basis van een strikte interpretatie van de sharia, het islamitische recht.