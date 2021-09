De Hongkong Alliance, de prodemocratische beweging in Hongkong die drie decennia lang jaarlijks een wake hield ter herdenking van de slachtoffers van het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, heeft besloten zich op te heffen. Dit vanwege China's grootscheepse onderdrukking van afwijkende meningen in de stad.

De Hongkong Alliance was een van de prominentste symbolen van de vroegere politieke veelzijdigheid van de stadstaat. "Dit is een zeer pijnlijke ontbinding", zei Tsang Kin-shing, een lid van de alliantie, in reactie op het besluit van de leiding van de groep om na 32 jaar tot ontbinding over te gaan. "De regering gebruikt allerlei wetten om maatschappelijke organisaties te dwingen zich op te heffen", voegde hij eraan toe.

Veel van de leiders van de alliantie zitten al gevangen vanwege deelname aan de democratische beweging in Hongkong. In een brief vanuit de gevangenis drong een van de leiders van de alliantie, Chow Hang-tung, er bij de leden op aan niet op te geven. "Ik hoop nog steeds dat ik de overtuigingen van de Alliance aan de wereld kan laten zien en dat ik deze beweging, die al 32 jaar duurt, kan voortzetten", aldus Chow in een brief die op haar Facebook-pagina is geplaatst.

Maar twee andere gevangengenomen leiders, Lee Cheuk-yan en Albert Ho, hebben brieven ondertekend waarin ze opriepen tot ontbinding van de groep, met verwijzing naar "het huidige sociale klimaat".

Op 4 juni 1989 kwam in Peking na wekenlange demonstraties een hardhandig einde aan de protesten tegen de communistische regering en voor meer democratie in China. Dit gebeurde op het Plein van de Hemelse Vrede (Tiananmen). Hierbij kwamen zeker honderden en mogelijk enkele duizenden betogers om het leven.