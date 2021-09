De voormalige politieagent Derek Chauvin, die George Floyd in bedwang hield en veroordeeld is voor diens dood, gaat in hoger beroep. De Amerikaan hoorde eind juni dat hij voor 22,5 jaar de cel in moet.

De 45-jarige Chauvin werd in juni van dit jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis veroordeeld. Hij gaat op grond van veertien verschillende aanklachten in beroep, blijkt uit documenten die donderdagavond (lokale tijd) bij een rechtbank in de staat Minnesota zijn ingediend.

De witte politieman drukte tijdens de fatale arrestatie in mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd, een zwarte Amerikaan. Floyd kwam daarbij te overlijden.

Chauvin had nog geen strafblad. Daarom werd aanvankelijk rekening gehouden met een minimumcelstraf van 12,5 jaar. De rechter stelde eerder echter dat er verzwarende omstandigheden zijn; zo maakte Chauvin misbruik van zijn machtspositie en waren kinderen getuige van de dood van Floyd.

De verdediging van Chauvin beargumenteerde dat Floyd overleed aan een overdosis, maar die uitleg werd weerlegd door behandelend artsen, een forensisch patholoog en de autopsiearts. Zij wezen op een acuut gebrek aan lucht als doodsoorzaak.

De dood van Floyd bij zijn arrestatie leidde tot een golf van verontwaardiging en wereldwijde Black Lives Matter-protesten.