De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont is donderdag op verzoek van de Spaanse politie aangehouden op het Italiaanse eiland Sardinië, melden Spaanse media. Tegen de politicus liep een internationaal arrestatiebevel, nadat hij in 2017 de onafhankelijkheid van de Spaanse regio Catalonië had uitgeroepen.

Puigdemont (58) genoot lange tijd diplomatieke onschendbaarheid door zijn werk als Europarlementariër. In maart werd echter met een ruime meerderheid in het Europees Parlement besloten om die immuniteit van hem en twee andere voormalige ministers op te heffen.

Spanje besloot daarom om opnieuw een aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen Puigdemont. De Catalaan kan bij een veroordeling in Spanje een celstraf van 25 jaar krijgen. Puigdemont kwam naar Sardinië om de Catalaanse cultuur te promoten in een stadje waar de bevolking Catalaans spreekt.

Volgens een verklaring van zijn werknemers werd Puigdemont direct opgepakt toen hij donderdag landde op het vliegveld van Alghero. Vrijdag wordt hij voorgeleid en beslist een rechter of hij wordt overgeleverd aan Spanje of wordt vrijgelaten.

Na de mislukte afscheiding in 2017 werden tal van Catalaanse politici vervolgd voor opruiing en werden celstraffen tot dertien jaar opgelegd. Spanje wilde ook Puigdemont vervolgen, maar die vluchtte samen met ministers Toni Comin en Clara Ponsati naar België. Ponsati woont inmiddels in Schotland.

Puigdemonts arrestatie komt ruim een week nadat gesprekken tussen de Spaanse en Catalaanse regering zijn hervat om de relaties te verbeteren. Sinds de afscheidingspoging van Catalonië is de verstandhouding tussen de regeringen ernstig verstoord. Beide regeringen spraken ruim anderhalf jaar niet met elkaar. Eerder deze maand waren er in Barcelona nog grote demonstraties voor de onafhankelijkheid van Catalonië.