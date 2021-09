Een van de twee lavastromen die door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma is ontstaan, is stilgevallen. De tweede lavastroom beweegt langzaam en zal zeker niet donderdag of vrijdag de zee bereiken, zeggen de autoriteiten tegen de Spaanse krant El Periódico.

De tweede lavastroom is aan de voorkant 500 meter breed. Als de lava de zee bereikt, kan dat volgens experts tot explosies leiden. Ook kunnen dan giftige dampen vrijkomen.

Dat een van de lavastromen is stilgevallen en de andere minder snel richting zee stroomt dan gevreesd, betekent volgens het Spaanse geografisch instituut niet dat de vulkaan aan kracht heeft verloren. De vulkaan blijft actief met een wolk van as en gas die tot 4.500 meter hoog is, aldus het instituut.

De vulkaan Cumbre Vieja barstte zondag uit. Op La Palma, een van de Canarische Eilanden, waren tijdens de eruptie ook Nederlandse toeristen. Tientallen van die vakantiegangers moesten worden geëvacueerd, omdat de toegangswegen naar hun hotel door de vulkaanuitbarsting geblokkeerd dreigden te raken.