Australië kan een rekening verwachten omdat het afziet van de geplande aankoop van onderzeeboten in Frankrijk. Het Franse defensieconglomeraat Naval Group kondigde aan dat binnen enkele weken een "gedetailleerd" kostenoverzicht naar de Australiërs wordt gestuurd.

Australië had in 2016 afspraken gemaakt over de aankoop van twaalf onderzeeboten van de Naval Group. Met dat zogenoemde "contract van de eeuw" was een bedrag van 31 miljard euro gemoeid. Australië klaagde later over vertragingen en kostenoverschrijdingen.

De Australiërs trokken zich terug uit het project na geheime onderhandelingen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De drie landen zijn een nieuwe samenwerking aangegaan die de aankoop van de Franse onderzeeboten overbodig zou maken.

Frankrijk reageerde daar woedend op en sprak over een dolkstoot in de rug. Topman Pierre Eric Pommellet van Naval Group zei tegen de krant Le Figaro dat gemaakte kosten worden verhaald op de Australiërs. Zo was er reeds geld uitgegeven aan het omscholen van medewerkers en waren er al de nodige aanpassingen in het productiecentrum en de IT-infrastructuur aangebracht.

Pommellet vertelde dat zijn bedrijf ook was overvallen door de overeenkomst tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Hij concludeerde dat zijn bedrijf duidelijk niet in gebreke is nu de Australiërs plots hebben besloten om terug te komen van de miljardendeal. Hij zei dat in het contract bepalingen zijn opgenomen over hoe zo'n situatie afgehandeld moet worden.