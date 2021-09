De Poolse regio Swietokrzyskie heeft het omstreden beleid dat gericht is tegen lhbtiq+-uitingen teruggedraaid. Veel gebieden in Polen hebben lhbtiq+-vrije zones ingericht en Swietokrzyskie is de eerste regio die de zones weer afschaft.

De gebieden waar lhbtiq+-uitingen niet welkom zijn, werden in Swietokrzyskie in 2019 ingesteld. Woensdagavond werd een motie om het beleid terug te draaien unaniem aangenomen.

Een Poolse lhbtiq+-activist vond het een geweldige dag voor Polen. "Dit is een geweldig succes voor alle strijders voor gelijke rechten en voor de Poolse maatschappij. Ik ben echt geraakt", zei hij tegen Euronews.

Het is de eerste keer dat een regio in Polen het omstreden beleid tegen lhbtiq+-uitingen weer terugdraait. De Europese Unie is fel gekant tegen het discriminerende beleid van Polen en ook Hongarije en was al strafprocedures tegen de landen begonnen vanwege hun tegen onder anderen lesbiennes, homo's en transgender personen gerichte beleid. Ook dreigde de EU met het korten van subsidies.

Poolse regering maakt U-bocht uit vrees voor mislopen EU-subsidie

Sinds 2019 zijn er in Polen veel gebieden met (voor het grootste gedeelte symbolische) lhbtiq+-vrije zones. De Poolse regering steunde dit beleid dat bedoeld is om families die gestoeld zijn op de traditionele waarden van man en vrouw te beschermen. De dreigementen vanuit de EU en vooral het mogelijke missen van miljoenen euro's aan subsidiegeld zorgden ervoor dat de Poolse regering er bij de lokale overheden op aandringt het beleid weer terug te draaien.

De EU reageerde op haar beurt door de gehele Europese Unie uit te roepen tot 'vrijheidsgebied' voor personen die tot de lhbtiq+-gemeenschap behoren. Activisten vonden dat niet genoeg en riepen de EU op tot meer actie. De EU volgde later met dreigementen en de start van strafprocedures. De verwachting is dat veel gebieden in Polen zullen volgen met het terugdraaien van het anti-lhbtiq+-beleid.