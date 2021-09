Helmut Oberlander, een 97-jarige oud-nazi die lid was van een Einsatzkommando tijdens de Tweede Wereldoorlog, is maandag overleden in Canada. De autoriteiten waren volgens lokale media net in de laatste fase van een proces om uitzetting te bewerkstelligen, na een juridische strijd die meer dan twee decennia duurde.

De oud-nazi verzweeg bij zijn immigratie in 1954 en naturalisatie in 1960 dat hij lid van een Einsatzkommando was geweest. Deze groepen vermoordden in Oost-Europa achter het front tienduizenden Joden, communisten, partizanen, intellectuelen en zigeuners.

Sinds 1995 probeerde Canada de oud-nazi het land uit te zetten. Hoewel het Canadese ministerie van Immigratie Oberlander zijn Canadese staatsburgerschap al in 2001, 2007 en 2012 ontnam, mocht Oberlander al die jaren toch blijven doordat de beslissingen in hoger beroep werden vernietigd.

Oberlander stond op de lijst met de meest gezochte oorlogsmisdadigers van het Simon Wiesenthal Center. Zijn nabestaanden zeggen tegen lokale media dat de in Oekraïne geboren Oberlander, die ook tot Duitser genaturaliseerd werd, "ondanks alle uitdagingen in zijn leven sterk bleef en rotsvast was".