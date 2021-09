Direct na het aantreden van de nieuwe Arubaanse regering zijn er vragen over de integriteit van de coalitie gesteld. De regering onder leiding van minister-president Evelyn Wever-Croes werd maandag beëdigd.

Parlementariër Ryçond Santos do Nascimento van de grootste oppositiepartij AVP vindt dat er met de benoeming van Endy Croes als minister van Onderwijs en Sport sprake is van belangenverstrengeling.

Croes heeft namelijk een zaak tegen de stichting Sportloterij lopen, waarin hij 3 miljoen Arubaanse florin (ongeveer 1,5 miljoen euro) eist. Als nieuwe minister valt dit fonds onder hem.

De parlementariër wil dat Sport uit de portefeuille van Croes wordt gehaald om de minister "te behoeden voor misbruik van bevoegdheid vanwege zijn miljoenenbelang". Eerder waren er al vragen over het feit dat er naast de minister-president twee ministers met de achternaam Croes zijn benoemd. Alle drie zijn ze van de partij MEP en bovendien familie van elkaar.

Ook de nieuwe partij RAIZ is onderdeel van de coalitie. Partijleider Ursell Arends is de nieuwe minister van Integriteit. Hij zei vorige week dat "de familiebanden geen obstakel vormen voor de integriteit van de nieuwe regering".

Ook zijn er vragen over de relatie tussen Rocco Tjon, de nieuwe minister van Justitie, en zijn vrouw Vanessa Tjon-Kock, die hoofd van het politiekorps is. De politiechef vervult officieel haar functie niet zolang haar man minister van Justitie is. Parlementariër Santos do Nascimento wil van de regering weten met "welk moreel gezag" ze dit aan de politiechef heeft gevraagd. In het geval van de minister van Sport is niet gekeken naar het gevaar van belangenverstrengeling, stelt hij.