Een 63-jarige Nederlandse zeiler is al enkele weken vermist op de Atlantische Oceaan. Eugène Eggermont uit Haarlem werd begin augustus voor het laatst gesignaleerd tussen IJsland en Groenland.

De Nederlander vertrok op 8 augustus met een houten zeilboot vanaf de zuidwestkust van IJsland om de oversteek naar Groenland te maken. Hij zou op 22 augustus weer contact opnemen met zijn familie.

Eind augustus had zijn familie echter nog niets van de man gehoord en seinde de Nederlandse kustwacht in. Die nam contact op met de IJslandse tegenhanger, waarna de zoektocht werd opgestart.

De IJslandse kustwacht en het Deense leger zochten met schepen, vliegtuigen en helikopters naar de houten zeilboot van de man, maar vonden niets. De IJslandse kustwacht deed begin september nog een oproep op Facebook, in de hoop dat iemand de boot zou zien. Enkele dagen later werd de zoektocht gestaakt, sindsdien wordt er niet meer actief naar de Nederlander gezocht.

De zoektocht werd bemoeilijkt doordat de Nederlander geen gps-tracker bij zich heeft. Wel heeft hij een apparaat waarmee een noodsignaal kan worden verstuurd, maar dat is niet gebruikt.

Eggermont wordt door zijn familie omschreven als een ervaren zeiler en een echte avonturier. In het verleden zeilde hij al vaker grote afstanden in zijn eentje, vooral rond Scandinavië. De familie verwacht niet meer te weten te komen wat er precies met de man is gebeurd.