Een speciaal comité van de Verenigde Naties (VN) buigt zich over het verzoek van de Taliban om spreektijd tijdens de Algemene Vergadering die momenteel plaatsvindt in New York.

De extremistische Taliban willen Afghanistan na hun machtsgreep ook officieel vertegenwoordigen bij de VN. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Amir Khan Muttaqi van de Taliban, deed het verzoek in een brief aan VN-topman António Guterres. Persbureau DPA heeft een deel van de tekst ingezien.

Het antwoord van de VN op het verzoek van de Taliban kan grote gevolgen hebben. Als het verzoek wordt ingewilligd, kunnen de Taliban dat als een erkenning van hun heerschappij in Afghanistan zien. De moslimextremisten veroverden Afghanistan vorige maand na een bliksemoffensief, maar hun nieuwe regime wordt door veel landen nog niet officieel erkend.

Het comité van de VN dat het verzoek beoordeelt, bestaat uit vertegenwoordigers van negen landen, waaronder de Verenigde Staten, Rusland en China. Die landen hebben verschillende belangen in hun betrekkingen met Afghanistan, maar erkennen de noodzaak om samen te werken met de Taliban.

Onder meer Frankrijk liet eerder weten geen enkele relatie met de Taliban-regering in Afghanistan te willen aanknopen. "Frankrijk weigert deze regering te erkennen en enige vorm van relatie met deze regering", zei de Franse minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken.

De VN legt het verzoek van de Taliban voor aan de lidstaten, omdat het volgens de samenwerkingsorganisatie niet aan de VN zelf is om regeringen te erkennen. "Dat is aan de lidstaten", aldus een woordvoerder.

Taliban stellen rechtmatige en enige leiders van Afghanistan te zijn

De Taliban betogen dat de Afghaanse president Ashraf Ghani is verdreven en ook door andere landen niet meer wordt gezien als staatshoofd. Voormalig vicepresident Amrullah Saleh, die zichzelf sinds het vertrek van Ghani waarnemend president noemde, zou zijn gevlucht naar Tadzjikistan. Datzelfde zou gelden voor Ahmad Massoud, de leider van het verzet tegen de Taliban in de Panjshirvallei, waardoor er geen verzetsleiders tegen de Taliban in Afghanistan zouden zijn.

De Taliban willen ook af van de huidige VN-gezant van Afghanistan, die bleef zitten nadat ze de macht hadden overgenomen. Ze schuiven hun eigen woordvoerder Suhail Shaheen naar voren om ambassadeur bij de VN te worden.

Het komt vaker voor dat de VN-gezant van een land niet is gestuurd door de feitelijke machthebbers. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de Taliban in de jaren negentig een groot deel van hun thuisland controleerden. Toen kregen ze geen internationale erkenning en kon de ambassadeur van de vorige regering aanblijven.