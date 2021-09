De Australische deelstaat Victoria is woensdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6.0. Het gaat om één van de grootste aardbevingen ooit in Australië. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, wel was er schade aan gebouwen in de miljoenenstad Melbourne.

Het epicentrum van de beving was in het dorpje Mansfield op een diepte van zo'n 10 kilometer. De beving duurde zo'n 20 seconden en werd gevoeld in de nabijgelegen deelstaten Tasmanië en Zuid-Australië en hoofdstad Canberra. Er zijn al naschokken gemeten met magnitudes van 4.0 en 3.1, meldt Geoscience Australia.

Op beelden op sociale media is te zien hoe gebouwen in Melbourne beschadigd raakten door de beving. Er zou ook sprake zijn van stroomuitval in het noorden van de stad. Er is geen risico op een tsunami, meldt het Australische Bureau van Meteorologie.

Meer dan de helft van de Australische bevolking (25 miljoen) leeft in het zuidoosten van het land waar de beving was, maar volgens premier Scott Morrison zijn er nog geen meldingen van slachtoffers.

De beving met een magnitude van 6.0 zorgde voor schade aan gebouwen in Melbourne. Foto: AFP

Aardbevingen komen weinig voor in Australië

Aardbevingen zijn zeldzaam in Australië omdat het land redelijk ver van de breuklijn ligt van de Indo-Australische plaat. De beving van woensdag was zwaarder dan de dodelijkste aardbeving in het land gemeten ooit. In 1989 kwamen dertien mensen om het leven in Newcastle door een aardbeving met een magnitude van 5.6.

De beving komt op een precair moment in Melbourne. De stad staat al twee dagen in het teken van heftige antilockdownprotesten waarbij betogers de confrontatie zoeken met de oproerpolitie. Ook woensdag liepen de betogingen uit op ongeregeldheden