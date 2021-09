Het lichaam dat zondag werd gevonden in nationaal park Grand Teton in de Amerikaanse staat Wyoming is van de vermiste Gabrielle 'Gabby' Petito. De eerste autopsie lijkt erop te wijzen dat de 22-jarige vrouw door toedoen van een ander om het leven is gekomen, maar de officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, meldt de FBI dinsdag in een verklaring.

Ondertussen heeft de politie de zoektocht naar haar 23-jarige verloofde Brian Laundrie geïntensiveerd.

In juli trokken Petito en Laundrie in hun busje langs verschillende nationale parken in de Verenigde Staten. Ze deden verslag van hun reis op YouTube en Instagram. Op 1 september keerde Laundrie in het busje terug naar huis, zonder Petito. Tien dagen later gaven haar ouders haar op als vermist.

Laundrie weigerde met de autoriteiten te praten over haar vermissing. Hij vertrok vorige week voor een meerdaagse wandeling in zijn eentje in het Carlton Reserve in de staat Florida, maar is sindsdien niet meer gezien. Vrijdag gaven zijn ouders hem op als vermist toen hij al drie dagen niets van zich had laten horen.

De FBI heeft hem aangemerkt als 'persoon van belang' en ziet hem nog als enige verdachte. Maandag werd een huiszoeking gehouden in het huis waar Laundrie woonde met zijn ouders en Petito. Inmiddels is de auto van Laundrie gevonden nabij het Carlton Reserve, maar een uitgebreide zoektocht naar hem in het park leverde niets op. Het natuurgebied is inmiddels gesloten tot nader order.

Op 12 augustus werden Petito en Laundrie nog ruziënd langs de kant van de weg gezet door de politie. Petito liet weten last te hebben van een dwangstoornis en vertelde dat zij en Laundrie ruzie hadden gehad. De video van het incident ging vorige week viraal.