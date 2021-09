De Engelse autoriteiten gaan een derde verdachte vervolgen voor de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter drie jaar geleden in de Engelse plaats Salisbury, schrijft The Guardian.

Het gaat om een man die gebruikmaakt van de naam Sergey Fedotov. Eerder onderzoek van de BBC en onderzoekscollectief Bellingcat wees uit dat er een derde verdachte betrokken was bij de aanslag.

De verdachte zou bij de vergiftiging, die plaatsvond in maart 2018, hebben samengewerkt met de eerder aangehouden Alexander Petrov en Ruslan Boshirov. The Guardian schrijft dat dit niet hun echte namen zijn. Fedotov heet Denis Sergeev, Boshirov heet Alexander Mishkin en Petrovs echte naam is Anatoly Chepiga.

Sergeev heeft volgens Bellingcat binnen de Russische inlichtingendienst GRU de rang van generaal-majoor. Hij wordt samen met Mishkin en Chepiga ook door Scotland Yard in verband gebracht met GRU. Het is de eerste keer dat GRU expliciet wordt genoemd als betrokkene bij de vergiftiging, hoewel de Britse oud-premier Theresa May de inlichtingendienst wel eerder al als schuldige aanwees.

Het trio zou eerder hebben samengewerkt in onder meer Bulgarije en Tsjechië. Ze zouden niet eerder hebben gewerkt in het Verenigd Koninkrijk, maar er wel al eerder naartoe zijn gereisd.

Sergeev wordt verdacht van deelname aan een moordcomplot, poging tot moord, zware mishandeling en het gebruik van een chemisch wapen.

Skripal en dochter overleefden aanslag

Op 4 maart 2018 werden Sergei Skripal en zijn dochter Yulia bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Zij bleken te zijn vergiftigd met novichok, een zeer giftige stof die stamt uit de tijd van de Sovjet-Unie. Ook een politieagent belandde in het ziekenhuis.

Na de ontdekking kwam een grote schoonmaakoperatie op gang. Op twaalf plekken in de stad, onder andere in het woonhuis van de oud-spion, werden schoonmaakoperaties uitgevoerd. Tussen zeshonderd en achthonderd militairen waren bij de operaties betrokken.

Skripal, zijn dochter en de agent overleefden de aanslag, maar er viel wel een ander slachtoffer. Een vrouw overleed nadat haar partner het parfumflesje waarmee de aanslagplegers het zenuwgif vervoerd zouden hebben, had gevonden en aan haar had gegeven.