Rusland is verantwoordelijk voor de moord op Alexander Litvinenko, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag geoordeeld. De voormalige spion werd in 2006 in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd met de radioactieve stof polonium-210.

Litvinenko was een oud-agent van de voormalige Russische geheime dienst KGB die in het Verenigd Koninkrijk in ballingschap leefde. Hij stierf nadat hij in een hotel in het centrum van Londen thee had gedronken met twee Russische oud-agenten, Andrey Lugovoy en Dmitri Kovtun. Hij bleek te zijn vergiftigd met polonium-210, een radioactieve stof die geur-, smaak- en kleurloos is.

Het hof in Straatsburg stelt in de zaak die zijn weduwe Marina Litvinenko had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door deze twee Russen.

Er is hard bewijs dat deze twee mannen werden aangestuurd door de Russische geheime dienst FSB, aldus het hof. Rusland moet de weduwe een schadevergoeding van 100.000 euro betalen en 22.500 euro aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist, is afgewezen.

De Russische autoriteiten hebben betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. Het mensenrechtenhof stelt vast dat Moskou niet de moeite heeft genomen een grondig onderzoek naar de zaak te doen.

De uitspraak werd gedaan door zeven rechters. Een van hen, een Rus, heeft afstand genomen van het vonnis.