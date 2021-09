De Liberal Party van de Canadese premier Justin Trudeau is door media in het land uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Het lijkt erop dat Trudeau opnieuw geen meerderheid krijgt in het parlement. Erin O'Toole, de leider van de Conservative Party die de afgelopen weken flink aan populariteit won, heeft volgens Reuters zijn verlies geaccepteerd.

Canadese media roepen de 49-jarige Trudeau uit tot winnaar van de verkiezingen, op basis van onbevestigde verkiezingsuitslagen. Volgens CTV News en CBC News laat de Liberal Party van Trudeau de Conservative Party (CP) en de New Democratic Party (NDP) opnieuw achter zich.

CP-leider Erin O'Toole heeft Trudeau opgebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingswinst, vertelde hij toen hij zijn aanhangers in de nacht van maandag op dinsdag (lokale tijd) toesprak.

Het is de derde keer op rij dat Trudeau de verkiezingen wint en zonder meerderheidsregering het land zal moeten leiden. Hij is de achtste Canadese premier voor wie dat opgaat. Eerder gold dat al voor zijn vader Pierre Trudeau. De 49-jarige Trudeau is al sinds 2015 premier van Canada.

Populariteit van Conservative Party nam afgelopen weken toe

Hoewel het voor de hand lag dat de partij van Trudeau zou winnen, nam de populariteit van de Conservative Party van O'Toole de laatste weken toe doordat verschillende provincies zich genoodzaakt zagen de coronamaatregelen aan te scherpen vanwege de vierde coronagolf.

Het is nog onduidelijk hoeveel zetels de partij van Trudeau in het parlement krijgt, maar volgens CTV News zullen het er - net als bij zijn voorgaande twee regeringen - minder dan de voor een meerderheid benodigde 170 zijn. Momenteel heeft de partij minder dan de helft van de zetels in handen: 155 van de 338. Het ligt dus voor de hand dat er weinig verandert in de machtsverhoudingen in het parlement en dat Trudeau zijn derde minderheidsregering op rij krijgt.

De verkiezingscampagne verliep overigens niet vlekkeloos voor Trudeau. Op meerdere plaatsen werd hij uitgejoeld door tegenstanders en recentelijk kreeg hij nog kiezelsteentjes naar zich gegooid in de provincie Ontario. In Burnaby (Brits-Columbia) moest een interview voor de studio van Global News worden verplaatst nadat coronademonstranten zijn vrouw hadden uitgescholden en hem hadden uitgedaagd tot een gevecht.

45 Coronademonstranten gooien grind naar Canadese premier Trudeau

Trudeau gokte met voortijdige verkiezingen

De verkiezingen van maandag werden twee jaar eerder gehouden dan gepland. De laatste parlementsverkiezingen in Canada vonden plaats in 2019 en Trudeau had tot 2024 kunnen wachten met het uitschrijven van verkiezingen. Hij besloot afgelopen zomer evenwel om zijn landgenoten vervroegd naar de stembus te sturen. Trudeau zei toen een nieuw mandaat van de kiezer te willen vanwege de coronapandemie.

Trudeau lijkt erop gegokt te hebben dat Canadezen hem zouden belonen voor zijn coronabeleid.