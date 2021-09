Een Rwandese rechtbank heeft oud-hotelmanager Paul Rusesabagina veroordeeld voor 25 jaar cel wegens terrorisme. De autoriteiten verwijten de 67-jarige activist, die mede dankzij de film Hotel Rwanda wereldwijd bekend is, dat hij een rebellengroep steunt die dodelijke aanvallen heeft uitgevoerd.

Rusesabagina werd eerder op de dag schuldig bevonden, maar het was nog niet duidelijk wat zijn straf zou worden.

De ex-hotelmanager heeft internationaal een heldenstatus voor zijn optreden tijdens de Rwandese genocide van 1994. In dat jaar begonnen milities systematisch leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu's te vermoorden. Er vielen in honderd dagen naar schatting 800.000 doden. Het lukte Rusesabagina om honderden mensen te beschermen in het Hôtel des Mille Collines in de hoofdstad Kigali.

Jaren later vertrok Rusesabagina naar het buitenland, waar hij zich ontpopte tot prominent criticus van de Rwandese president Paul Kagame. Volgens Rusesabagina is Kagame, die sinds 2000 president is van het land, een dictator.

Rusesabagina medeverantwoordelijk gehouden voor dodelijke aanslagen

Rusesabagina stond daarnaast mede aan de basis van de Rwandese Beweging voor Democratische Verandering (MRCD). Deze beweging, die vooral vanuit het buitenland wordt aangestuurd, heeft ook gewapende groeperingen voortgebracht.

Een daarvan, het Front de Libération Nationale (FLN), heeft sinds 2018 enkele dodelijke aanvallen aan de grens met Burundi opgeëist. Ook de Rwandese autoriteiten houden FLN en Rusesabagina verantwoordelijk voor aanslagen in 2018 en 2019.

De voormalig hoteleigenaar erkende eerder wel een bedrag van 20.000 euro te hebben bijgedragen aan de FLN. "FLN heeft mensen gedood", zei Rusesabagina toen. "Als er slechte daden zijn begaan tegen de bevolking, dan spijt mij dat en vraag ik om vergiffenis van de nabestaanden."

Aanhangers van de voormalige hotelmanager zien het proces als een schijnvertoning. Ze zeggen dat Rusesabagina wordt gestraft voor zijn kritiek op de regering. De activist zou onder valse voorwendselen aan boord van het vliegtuig zijn gelokt dat hem naar Rwanda bracht. Hij heeft zelf tegengesproken dat hij betrokken is geweest bij terrorisme.