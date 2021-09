Bij een schietpartij op een universiteit in de Russische stad Perm zijn maandagochtend zeker zes doden en 28 gewonden gevallen. Op videobeelden is te zien dat mensen uit ramen springen om uit het gebouw te ontsnappen. Studenten en docenten sloten zich volgens Russische media op in klaslokalen.

Volgens de Perm State National Research University opende een persoon rond 11.00 uur (plaatselijke tijd) het vuur op straat. De universiteit heeft alle lessen geannuleerd.

Eerder werden acht sterfgevallen gemeld, maar dat werd later bijgesteld naar zes. Een aantal van de 28 gewonden wordt in het ziekenhuis behandeld.

Ook de schutter ligt met verwondingen in een ziekenhuis, melden de autoriteiten. De universiteit meldde eerder dat de verdachte was gedood. Het vuurwapen van de dader zou zijn gevonden. De verdachte zou een achttienjarige student van de universiteit zijn. Er zijn geen uitspraken gedaan over zijn motief.

De universiteit heeft een bericht gedeeld dat de vermoedelijke schutter, een zekere Timur Bekumansurov, heeft geplaatst op sociale media. "Woede overweldigt me. Ik wil alles op mijn pad vernietigen, zo veel mogelijk pijn achterlaten in deze wereld. Degenen die ik niet kan doden, zullen deze dag voor altijd onthouden", valt daar onder meer in te lezen.

Tweede schietpartij op Russische school van dit jaar

Perm, ongeveer 1.300 kilometer ten oosten van de hoofdstad Moskou, is de tweede Russische stad die dit jaar is opgeschrikt door een schoolschietpartij. In mei schoot een student in Kazan negen mensen dood. Dat was de dodelijkste schietpartij op een school sinds 2018, toen een student op de door Rusland geannexeerde Krim twintig mensen doodde.

Rusland hanteert strenge regels voor wapenbezit, maar het is voor burgers niet onmogelijk om een vuurwapen te bemachtigen. Sommige vuurwapens zijn onder bepaalde voorwaarden te koop voor de jacht, zelfverdediging en sport. Na de schietpartij in Kazan werd de minimale leeftijd voor het kopen van vuurwapens met drie jaar verhoogd naar 21 jaar, maar die wet is nog niet ingegaan.