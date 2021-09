De vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma van zondagmiddag heeft tot dusver twintig woningen in de plaats El Paso verwoest. Dat heeft burgemeester Sergio Rodríguez maandag aan radiostation TVE laten weten. Ook dreigen volgens hem honderden woningen in de plaats Los Llanos de Aridane verloren te gaan.

De lava zou inmiddels de eerste woonwijken van het eiland (dat tot de Canarische Eilanden behoort) hebben bereikt. De regionale leider Ángel Víctor Torres maakte maandag bekend dat ongeveer vijfduizend mensen zijn weggehaald uit vier dorpen, waaronder El Paso en Los Llanos de Aridane.

Hij verwacht niet dat er meer evacuaties nodig zullen zijn. Inwoners worden opgeroepen uit de buurt van de spuwende vulkaan te blijven. Meerdere wegen op het eiland zijn afgesloten en een deel van de scholen blijft voorlopig dicht.

Al ruim voor de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja voerden autoriteiten evacuaties uit. Seismologen hadden namelijk al een reeks aardbevingen geregistreerd, waardoor op een nieuwe vulkaanuitbarsting werd gerekend. De laatste uitbarsting op het eiland vond plaats in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguía meer dan drie weken lang lava spuwde.

Ook nu zijn er lavastromen en verspreiden rook en as zich over het eiland. De Spaanse premier Pedro Sánchez is op La Palma aangekomen om de circa 83.000 inwoners te steunen. Hij heeft een bezoek aan de VS afgezegd en met lokale autoriteiten over de situatie overlegd.

Op het eiland bevinden zich momenteel zeker tweehonderd Nederlanders, maar zij zijn volgens reisorganisatie TUI niet in gevaar. "We nemen actie waar nodig om de veiligheid van onze gasten zeker te stellen", aldus een woordvoerder.

De uitbarsting heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. De lokale luchtvaartmaatschappij Binter zegt vier vluchten van en naar het eiland La Gomera te annuleren. Het bedrijf deelde zondag via Twitter al beelden van de rookontwikkeling die op de eruptie volgde. De rookontwikkeling is gefilmd vanuit een vliegtuig op de route Gran Canaria-La Gomera.