Het lichaam dat zondag werd gevonden in het nationaal park Grand Teton in de Amerikaanse staat Wyoming komt overeen met de beschrijving van Gabrielle 'Gabby' Petito, zo heeft de FBI zondagavond bekendgemaakt. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De 22-jarige raakte vermist tijdens een roadtrip met haar verloofde, de 23-jarige Brian Laundrie.

In juli trokken Petito en Laundrie in hun busje langs verschillende nationale parken in de Verenigde Staten. Ze deden verslag van hun reis op YouTube en Instagram. Op 1 september keerde Laundrie in het busje terug naar huis, zonder Petito. Tien dagen later gaven haar ouders haar op als vermist.

Op 12 augustus werd het tweetal ruziënd langs de kant van de weg gezet door de politie. Petito liet weten last te hebben van een dwangstoornis en gaf aan dat zij en Laundrie ruzie hadden gehad.

Laundrie weigerde met de autoriteiten te praten. Hij verdween een paar dagen geleden nadat hij als 'persoon van belang' was aangemerkt. Er wordt nog altijd naar hem gezocht. Een zoektocht in het Carlton-reservaat in de staat Florida leverde zondagmiddag niets op.