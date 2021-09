In het vluchtelingenkamp Vathy op het Griekse eiland Samos is zondagavond een grote brand uitgebroken. Er is nog niets bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het kamp. Vorig jaar september werden verschillende mannen aangehouden op verdenking van brandstichting.

In Vathy verblijven nog zo'n driehonderd mensen die in afwachting zijn om overgeplaatst te worden naar een nieuw opvangkamp op het eiland. Dit opvangkamp, dat is afgesloten met prikkeldraad, werd zaterdag in gebruik genomen. Om toegang tot het nieuwe kamp te krijgen, moet een pasje met een chip worden gebruikt. In de avonden en nachten blijven de poorten helemaal gesloten.

Volgens de Griekse regering zijn de leefomstandigheden in het kamp een stuk beter dan in de oude kampen, die vaak overvol waren en waar mensen onder slechte omstandigheden leefden. Mensenrechtenclubs, waaronder de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, vinden echter dat de beperkingen op de toegang veel te streng zijn.