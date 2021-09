Verenigd Rusland (VR), de partij van president Vladimir Poetin, gaat volgens de eerste resultaten aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Nadat ongeveer een kwart van de stemmen was geteld, ging 44 procent naar de pro-Kremlinpartij. Het Russische persbureau RIA voorspelt dat de partij uiteindelijk op zo'n 45 procent van de stemmen zal uitkomen.

De verwachting was al dat de grootste partij van Rusland opnieuw de meeste stemmen zou krijgen, mede doordat Poetin in de aanloop naar de verkiezingen alles op alles heeft gezet om de oppositie te hinderen.

Onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, publiceerden zaterdag een rapport waarin zij spraken van duizenden onregelmatigheden verspreid over het land. Zo brachten mensen meer dan één keer een stem uit. Ook de Centrale Verkiezingscommissie van Rusland zei honderden klachten over misstanden te hebben ontvangen. Volgens de commissie was er echter geen sprake van serieuze misstanden die de uitslag van de verkiezingen kunnen beïnvloeden.

Bij de vorige verkiezingen in 2016 kreeg de partij 54 procent van de stemmen. De pro-Kremlin-partij verloor de afgelopen tijd aan populariteit, onder meer door de verslechterde leefomstandigheden van veel Russen.

De Communistische Partij, de op een na grootste partij in de Doema (het Russische parlement), stond kort na het sluiten van de laatste stemlokalen op 25,17 procent van de stemmen. Daarmee is de partij, die wordt gesteund door de belangrijke oppositieleider Alexei Navalny, opnieuw de tweede partij van Rusland.

Ongeveer 100 miljoen Russen konden sinds vrijdag naar de stembus om een nieuw lagerhuis, met 450 leden, te kiezen. Daarnaast werden regionale en lokale besturen gekozen. De laatste stemlokalen werden zondagavond rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) gesloten. Zondag aan het begin van de avond lag het opkomstpercentage rond de 45 procent.