Op het Spaanse Canarische eiland La Palma is zondagmiddag een vulkaan uitgebarsten. Vanwege de rook, as en lava die zich over het eiland verspreidt worden duizenden inwoners geëvacueerd. De veiligheidsdiensten roepen op uit de buurt van de spuwende vulkaan te blijven.

De Spaanse Guardia Civil heeft een evacuatieplan opgesteld waarbij de komende uren tussen de vijf- en tienduizend eilandbewoners worden geëvacueerd, melden Spaanse media, waaronder RTVE en El País.

Al voor de uitbarsting van de Cumbre Vieja-vulkaan waren de autoriteiten begonnen met het evacueren van vee en van tientallen kwetsbare inwoners, zoals ouderen en zieken, uit de omliggende dorpen.

Voorafgaand aan de uitbarsting hadden wetenschappers een reeks aardbevingen geregistreerd met een magnitude van 3.8 in het nationale park waar de vulkaan is uitgebarsten, meldde het Spaanse Nationaal Geografisch Instituut (ING).

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia meer dan drie weken lang lava spuwde nadat er een scheur in het zuiden van het eiland was verschenen. Destijds kwam een ​​man om het leven toen hij foto's nam in de buurt van de lavastromen. Ook nu is er sprake van lavastromen. Dat heeft al geleid tot geblokkeerde wegen op het 83.000 inwoners tellende eiland, maar vooralsnog niet tot doden of gewonden.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al aangekondigd La Palma zo spoedig mogelijk te bezoeken.