Amerikaanse autoriteiten willen zondag duizenden migranten die zich onder een brug in Texas verschuilden, terugvliegen naar waar ze hun reis begonnen. Het gaat voornamelijk om migranten uit Haïti. De afgelopen weken kreeg de grensstad Del Rio te maken met een grote toename aan migranten.

Wat is er precies aan de hand? Onder de brug die grensstad Del Rio in Texas verbindt met de Mexicaanse stad Ciudad Acuña, bivakkeren ruim tienduizend migranten. Onder hen bevinden zich vooral Haïtianen, maar ook mensen uit Cuba, Peru, Venezuela en Nicaragua. Lokale autoriteiten hebben moeite het grote aantal mensen te voorzien van eten en drinken. Bovendien is het overdag zo'n 37 graden en zijn de sanitaire voorzieningen slecht.

Op vrijdag zijn zo'n tweeduizend mensen weggehaald en overgebracht naar opvangcentra. De Amerikaanse overheid heeft aangegeven dat het van plan is de migranten terug te vliegen naar huis. Naar verwachting zullen de eerste deportatievluchten zondag plaatsvinden. Ook zijn er inmiddels vierhonderd extra waarnemers naar Del Rio gestuurd.

Het aantal migranten uit Haïti richting de VS neemt toe. Vorige maand werd Haïti getroffen door een zware aardbeving waarbij ruim tweeduizend mensen om het leven kwamen. Zeker twaalfduizend mensen raakten gewond en veel huizen, ziekenhuizen en scholen zijn verwoest of beschadigd. Daarna trok de tropische storm Grace over het gebied.

In juli werd president Jovenel Moïse vermoord. Afgelopen dinsdag werd de premier van Haïti, Ariel Henry, door de openbaar aanklager aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de moord op de president. Kort nadat dit nieuws naar buiten kwam, werd diezelfde openbaar aanklager door Henry ontslagen. De politieke situatie in Haïti is door de moordaanslag onrustig. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op het plan om Haïtianen terug te sturen.

Joe Biden staat onder grote politiek druk. De Amerikaanse president had namelijk beloofd een meer humanitair immigratiebeleid te voeren dan zijn voorganger Donald Trump. Zo beloofde hij voor miljoenen ongedocumenteerde immigranten de weg vrij te maken naar een Amerikaans staatsburgerschap. Maar Biden heeft strenge maatregelen moeten nemen om het aantal migranten dat de grens oversteekt het hoofd te bieden.

Volgens sommige Republikeinen is het tolerantere beleid van Biden de oorzaak voor de huidige grenscrisis. De Republikeinse senator voor de staat Texas John Cornyn schreef op Twitter: "De regering van Biden is een rommeltje en pakt deze grenscrisis even slecht aan als de evacuatie uit Afghanistan."