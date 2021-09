Frankrijk bevindt zich in een "crisis" met Australië en de Verenigde Staten, omdat Australië een miljardencontract met Frankrijk over de aanschaf van onderzeeërs heeft gebroken. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zaterdag. Vanwege de kwestie trokken de Fransen hun ambassadeurs in Australië en de VS vrijdag terug.

Het opzeggen van de overeenkomst is een gevolg van het veiligheidspact AUKUS, dat Australië, de VS en het Verenigd Koninkrijk onlangs sloten. Dat pact wordt door analisten gezien als inspanning om de groeiende invloed van China het hoofd te bieden.

Bovenaan de prioriteitenlijst staat het regelen van een vloot van onderzeeërs met nucleaire aandrijving voor Australië. Daarvoor krijgt de regering toegang tot Amerikaanse technologie. Dit besluit kost Frankrijk ruim 30 miljard euro. De overeenkomst tussen Frankrijk en Australië was in 2016 getekend.

Frankijk is totaal niet te spreken van de actie van zijn NAVO-bondgenoten. Het feit de Fransen voor het eerste in de geschiedenis hun ambassadeur hebben teruggehaald uit de VS geeft volgens Le Drian de intensiteit van de huidige crisis aan. "Er is sprake geweest van huichelarij, minachting en leugens. Dit is niet hoe je je gedraagt in een alliantie", aldus Le Drian.

De Amerikaanse regering hoopt de Franse onvrede over het schrappen van het miljardencontract met Australië volgende week te kunnen bespreken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, meldt een woordvoerder op Twitter.

"We hebben nauw contact gehad met onze Franse bondgenoten", schrijft woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "We begrijpen hun positie." De zegsman spreekt de hoop uit dat de gesprekken over de 'onderzeeër-kwestie' op hoog niveau door kunnen gaan, waaronder dus bij de VN volgende week in New York