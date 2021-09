Het parket van de Belgische provincie Limburg waarschuwt voor bepaalde xtc-pillen die in omloop zijn. Vrijdag overleed een 54-jarige Nederlandse man die deze xtc-pillen op zak had op het dancefestival Extrema Extra in het Belgische Houthalen-Helchteren. Het is nog niet duidelijk of de drugs in verband staan met het overlijden van de man.

De Nederlander raakte vrijdag onwel op het festivalterrein, waar hij is gereanimeerd. Vervolgens is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent vervoerd, waar hij overleed.

De drugs die de man op zak had, bevatten volgens het parket twee keer zoveel MDMA als normaal en zijn in potentie dodelijk. De betreffende tabletten zijn voorzien van het logo van de modeontwerper Philipp Plein.

Het parket benadrukt dat het nog niet bekend is of de man door deze drugs gestorven is. "Onderzoek zal dit uitwijzen. Er zal nog een autopsie plaatsvinden."