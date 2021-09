Een vliegtuig van van Air France-KLM heeft zaterdag kort na het opstijgen uit Peking een noodlanding gemaakt, aldus de luchtvaartmaatschappij. De bemanning besloot tot de noodlanding toen de cabine zich met rook vulde wegens een technische storing.

Passagiers meldden dat ze voor de rookontwikkeling een luide knal hoorden. Veertien minuten na het vertrek richting de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs keerde het vliegtuig terug op de de luchthaven van Peking. Niemand raakte bij de noodlanding gewond.

Er zullen onderhoudswerkzaamheden aan het vliegtuig worden uitgevoerd en passagiers kregen alternatieve vluchten naar Parijs aangeboden, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het vliegtuig waar de problemen waren ontstaan, was een Boeing 777. Boeing is de afgelopen jaren vaker in het nieuws geweest vanwege technische mankementen aan de vliegtuigen.

Veiligheidsproblemen met 737 MAX-straalvliegtuigen, die betrokken waren bij twee dodelijke ongevallen, hebben het bedrijf meer dan 17 miljard euro gekost en hebben de reputatie van de vliegtuigbouwer aangetast.