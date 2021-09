De eerste fase van de restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal van de Notre-Dame in Parijs is afgerond. Dat melden de verantwoordelijke autoriteiten zaterdag. Volgens hen loopt de operatie netjes op schema.

In de eerste fase zijn onder meer de steigers ontmanteld, het grote orgel verwijderd en de steunberen verstevigd. Zo is alles veilig gemaakt voor als het echte restauratiewerk begint.

Dat zal nog deze winter zijn. Begonnen wordt met een grondige schoonmaak van de vloeren en binnenmuren.

De Notre-Dame werd in 2019 getroffen door een grote brand. De beelden daarvan gingen de hele wereld over. President Emmanuel Macron heeft beloofd dat de kathedraal in vijf jaar tijd weer zal zijn opgeknapt.

Degene die de restauratie leidt, generaal Jean-Louis Georgelin, gaat ervan uit dat de Notre-Dame in 2024 weer open zal zijn voor het publiek, al zal er dan nog wel worden gewerkt.