De Algerijnse oud-president Abdelaziz Bouteflika is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het presidentskantoor van het Noord-Afrikaanse land vrijdag bekendgemaakt. Bouteflika was twintig jaar aan de macht en trad in 2019 af, onder druk van het leger en na wekenlange protesten.

De Algerijn had een broze gezondheid. In 2013 kreeg hij een beroerte en sindsdien was Bouteflika aan een rolstoel gekluisterd. Hij verscheen nog maar zelden in het openbaar. Niettemin stelde hij zich in 2019 opnieuw verkiesbaar. Na grootschalige protesten zag de oud-president af van deelname aan de verkiezingen. Later dat jaar trad hij af.

Bouteflika was een boegbeeld van 'Le pouvoir' (de Macht), zoals het regime in Algerije genoemd wordt. Dat bestaat vooral uit strijders uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1954-1962). Die vormen volgens veel Algerijnen een kliek die het land als een maffia regeert.