Van vrijdag tot en met zondag gaan de Russen naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De kritiek op president Vladimir Poetin en diens partij Verenigd Rusland is in tijden niet zo groot geweest. De oppositie is echter, mede door tegenwerking van de regering, te zwak en verdeeld om een serieuze bedreiging te vormen.

Wat staat er op het spel? Alle 450 zetels in de Doema (vergelijkbaar met de Tweede Kamer) zijn te vergeven

De helft van de zetels wordt toegekend aan de winnaars in de 225 Russische districten

De andere 225 zetels worden proportioneel verdeeld onder de partijen die in totaal de meeste stemmen krijgen

Verenigd Rusland is de grootste in de peilingen, maar staat wel op verlies ten opzichte van 2016

Zowel Poetin zelf als zijn partij Verenigd Rusland zijn impopulairder dan ooit in Rusland. Dat komt vooral door de slecht draaiende economie, waar met name Russen die niet in de grote steden wonen de gevolgen van ondervinden.

"De inflatie in Rusland is hoog en de afgelopen jaren is het besteedbaar inkomen van de meeste Russen behoorlijk gedaald. Dat leidt altijd tot ontevredenheid bij het volk", aldus Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verenigd Rusland probeert de eigen impopulariteit te omzeilen door bekende, populaire Russen op de kandidatenlijst te zetten. Zo staan in sommige districten bijvoorbeeld bekende ijshockeyers en tv-persoonlijkheden op de lijst namens de partij.

Verenigd Rusland bindt de kiezers ook aan zich met loyaliteit aan de staat. "De staat is met afstand de grootste werkgever in Rusland, met tientallen miljoen werknemers", legt van Koningsbrugge uit. "Wie voor een staatsbedrijf werkt, wordt geacht loyaal te zijn aan de regering en dus op de heersende partij te stemmen."

Ondertussen willen de Russen vooral niet terug naar de chaos van de jaren negentig, toen na de val van de Sovjet-Unie de economie volledig instortte. Van Koningsbrugge: "Poetin wil de stabiele staat vertegenwoordigen, die er na de miserabele jaren negentig voor zorgde dat veel Russen het beter kregen."

De politieke loopbaan van Vladimir Poetin juli 1998-augustus 1999: hoofd FSB (federale veiligheidsdienst, opvolger KGB)

augustus 1999-mei 2000: Premier (vanaf december gecombineerd met functie president na aftreden Boris Jeltsin)

december 1999-mei 2008: President

mei 2008-mei 2012: Premier (partijgenoot Dmitri Medvedev president)

mei 2012-heden: President (Medvedev tot 2020 premier)

De oppositie is verdeeld, gevlucht of opgesloten. Zo zit de bekendste oppositieleider Alexei Navalny, die Poetin eerder ervan beschuldigde hem vergiftigd te hebben, momenteel een jarenlange gevangenisstraf uit wegens vermeende fraude. Recent werd Navalny's organisatie als extremistisch en illegaal bestempeld, waardoor hij niet mee mag doen aan de verkiezingen. Andere oppositieleiders vluchtten uit angst voor arrestaties en geweld naar het buitenland.

"Wie niet wil stemmen op Verenigd Rusland, wordt het moeilijk gemaakt. De oppositie wordt op allerlei manieren gesmoord", aldus Van Koningsbrugge. "Navalny roept daarom op tot strategisch stemmen, maar dat is nog niet zo eenvoudig, want er zijn nauwelijks alternatieven. De oppositie die er is in Rusland, is versplinterd."

De Communistische Partij is, ver achter Verenigd Rusland, de tweede partij in de peilingen. Af en toe laten de communisten een kritisch geluid horen, maar in de praktijk stemmen ze volgens Van Koningsbrugge vaak mee met Verenigd Rusland. Bovendien waren de communisten tussen 1917 en 1991 al aan de macht, en daar hebben volgens Van Koningsbrugge veel Russen "slechte herinneringen" aan. "Een grote politieke factor van betekenis zijn ze al lang niet meer."

Door de coronamaatregelen is het risico op fraude groter dan ooit. Vanwege het coronavirus kan er online gestemd worden, wat zeer fraudegevoelig is. Daarnaast zijn er geen camera's meer in de stembureaus, die mogelijke fraude kunnen vastleggen. Daardoor is volgens Van Koningsbrugge ook het wantrouwen tegenover de uitslagen groter dan ooit.

"De controle is ver te zoeken. In hoeverre is de gemelde opkomst zo meteen de daadwerkelijke opkomst?", vraagt de hoogleraar zich af. "Er zijn ook geen buitenlandse waarnemers, in ieder geval niet uit het westen. Het toezicht, en daarmee de uitslag, is in handen van de regering."

Rusland heeft sowieso geen beste reputatie op het gebied van verkiezingen. "Naar westerse standaarden zijn de verkiezingen niet vrij. Gelijke kansen, gelijk speelveld, gelijke media-aandacht: dat is allemaal niet aan de orde. Het Kremlin heeft het over de gecontroleerde democratie. Dat is wat we hier zien. Tegenkrachten zijn alleen toegestaan met toestemming van het Kremlin."

Poetin blijft voorlopig de "zon aan de politieke hemel" van Rusland. Door een aanpassing van de wet in april kan de nu 68-jarige Poetin in theorie tot 2036 president blijven en daardoor zijn invloed op de Russische politiek blijven uitoefenen.

"Poetin had ook bij volledig vrije verkiezingen gewoon gewonnen. Er is verder ook geen ander persoon met hetzelfde charisma als Poetin. Navalny heeft de sympathie van het Westen, maar voor veel Russen is hij geen optie. Het speelt toch mee dat hij in de gevangenis zit", denkt Van Koningsbrugge.

"Een opvolger van Poetin moet door Poetin zelf erkend worden. Dat grote moment van spanning gaat er ooit komen, maar voorlopig is Poetin zijn eigen kroonprins."