Een negenjarig meisje heeft in juni op een strand in de Amerikaanse staat Hawaï een fles met een briefje gevonden die 37 jaar eerder vanuit Japan was verstuurd.

De flessenpost is in de jaren tachtig verstuurd door een Japanse middelbare school. De afstand tussen Hawaï en de Japanse kust is zo'n 6.000 kilometer.

Tussen 1984 en 1985 verstuurde de middelbare school 750 van deze berichten per flessenpost, meldt de Japanse krant The Mainichi. De middelbare school deed onderzoek naar zeestromingen.

Op de briefjes staan Japanse, Engelse en Portugese instructies met het verzoek contact op te nemen met de middelbare school. Abbie Graham, het meisje dat de fles op een rotsachtig strand vond, stuurde het formulier begin september terug, samen met een tekening waarop zij met haar zus sushi eet. Aan lokale media vertelde ze dat ze hoopt "vaker flessenpost te vinden", schrijft The Guardian.

"We hadden nooit verwacht dat er 37 jaar later nog een fles gevonden zou worden", vertelde de directeur van de middelbare school, die verrast werd door het nieuws. "Dit brengt nostalgische herinneringen aan mijn tijd op school naar boven", zei een 54-jarige Japanner die destijds betrokken was bij het project.

Er werden in de afgelopen decennia zeventien flessen van de school gevonden, in verschillende uithoeken van de wereld, onder meer aan de Amerikaanse westkust. De laatste keer dat een van de berichten werd gevonden, was bijna twintig jaar geleden, in 2002.