De deltavariant van het coronavirus heeft Suriname nog steeds stevig in haar greep. Net als dinsdag werd er ook donderdag weer een recordaantal van ruim zeshonderd besmettingen gemeld.

De regering neemt ondanks de stijging geen nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel wordt de overheidscommunicatie over het belang van vaccinatie opgevoerd, bleek donderdag tijdens de wekelijkse coronapersconferentie.

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid benadrukte dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij dienen zich te houden aan de coronamaatregelen en moeten zich laten vaccineren, aldus de directeur.

Uit de laatste cijfers blijkt dat het overgrote deel van de ziekenhuisopnames bestaat uit niet-gevaccineerden. Net als enige maanden geleden staan ook nu de ziekenhuizen onder grote druk en dreigt er een personeelstekort op de intensive care (ic). "De mensen zijn moe, moe, moe'", aldus Sukul.

Handhaving op coronamaatregelen lastig

Oud-RIVM-baas Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om de regering te adviseren, legt bij NU.nl uit dat handhaving op de coronamaatregelen lastig is. "Suriname is groot en dunbevolkt. De politie is minder aanwezig dan in Nederland."

Ook het invoeren van bijvoorbeeld een lockdown ligt gevoelig, vervolgt Sprenger. "Bij een lockdown is het in Suriname lastiger om bedrijven te compenseren dan in Nederland, want het land is een stuk armer. Het is te makkelijk om de minister van Volksgezondheid te verwijten dat hij geen nieuwe maatregelen neemt."

Volgens Sprenger ligt het probleem bij het grote aantal Surinamers dat zich niet wil laten vaccineren. Er zijn volgens hem namelijk vaccins genoeg. "Er is veel sociale druk vanuit de kerk om niet te vaccineren. Sommige kerken zijn pertinent tegen en beïnvloeden zo hun kerkgangers."

De speciaal gezant probeert in samenspraak met de Surinaamse regering om de beddencapaciteit in de ziekenhuizen te verhogen. Ook wordt geprobeerd om zieken zo lang mogelijk thuis te behandelen. "De nieuwe records zeggen genoeg over de ernst: de vierde golf is ernstiger dan de derde", aldus Sprenger.