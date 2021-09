Noord-Korea heeft woensdagochtend (lokale tijd) opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd, meldt Zuid-Korea. Juist op die dag spraken ministers van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea en China met elkaar in Seoel uit bezorgdheid over de recente rakettests van Noord-Korea.

De raketten belandden voor de Noord-Koreaanse oostkust in zee, buiten de zogeheten economische zone van Japan. Afgelopen weekend testte Noord-Korea ook al een nieuw soort kruisraket, die volgens sommige analisten nucleaire vermogens had.

De tests onderstrepen de vooruitgang in het wapenprogramma van Noord-Korea, juist nu de Verenigde Staten aandringen op de ontmanteling van de nucleaire en ballistische raketprogramma's van dat land, in ruil voor verlichting van Amerikaanse sancties.

Ook China, Noord-Korea's belangrijkste bondgenoot, heeft het land onder druk gezet zijn nucleaire programma's te ontmantelen.

Dinsdag kwamen de belangrijkste nucleaire onderhandelaars van Zuid-Korea, de VS en Japan bijeen in Tokio. Daar toonden ze zich eensgezind over de noodzaak om de dialoog met Noord-Korea over denuclearisatie voort te zetten en naar manieren te blijven zoeken om de impasse met Noord-Korea te doorbreken.