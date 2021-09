De Amerikaanse generaal Mark Milley, de hoogste militair in de VS, zou twee keer in het geheim hebben gebeld met zijn Chinese tegenhanger omdat hij bezorgd was dat toenmalig president Donald Trump een oorlog met China zou ontketenen, meldt The Washington Post.

Milley zou de Chinese generaal Li Zuocheng voor het eerst hebben gebeld op 30 oktober 2020, toen Trumps aanstaande verkiezingsnederlaag zich al aandiende. Het tweede gesprek volgde volgens de krant op 8 januari 2021, twee dagen nadat Trump-supporters het Capitool hadden bestormd om te voorkomen dat het Congres Trumps verkiezingsnederlaag zou bekrachtigen.

In de telefoontjes zou Milley Li Zuocheng hebben verzekerd dat de Verenigde Staten "stabiel" waren en niet zouden aanvallen. Als er toch een aanval zou komen, dan zou hij Li Zuocheng meteen waarschuwen. The Washington Post baseert zich in zijn berichtgeving op het volgende week uitkomende boek Peril van de journalisten Bob Woodward en Robert Costa. Woodward en Costa zeggen hun bevindingen te stoelen op interviews met ruim tweehonderd bronnen.

Trump noemde in een verklaring dinsdag de berichtgeving over Miley "verzonnen", maar zei ook dat als het verhaal wel waar was geweest, Miley voor hoogverraad zou moeten worden berecht. Hij verklaarde tevens: "Voor de goede orde, ik heb er nooit aan gedacht om China aan te vallen."