De openbaar aanklager van Haïti ziet premier Ariel Henry als een verdachte van betrokkenheid bij de moord op president Jovenel Moïse. De douane heeft het bevel gekregen Henry het land niet uit te laten. Kort nadat het nieuws naar buiten kwam werd diezelfde openbaar aanklager ontslagen door Henry.

Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Moïse. Moïse werd op 7 juli doodgeschoten bij een aanval op zijn woning.

Henry zou op de dag van de moord twee telefoongesprekken hebben gehad met hoofdverdachte Joseph Felix Badio, die werkte in een anticorruptie-eenheid van het ministerie van Justitie.

Badio was op het moment van die gesprekken in de buurt van de presidentswoning, blijkt uit locatiegegevens. Henry gaf toe de verdachte te kennen, maar zei niet te geloven dat Badio schuldig zou zijn. De hoofdverdachte is inmiddels op de vlucht geslagen.

De aanklager had afgelopen weekend aan Henry gevraagd om voor de rechter zijn relatie tot Badio uit te leggen. De aanklager heeft niet de bevoegdheid de premier op te roepen naar de rechtbank te komen, maar desondanks besloot hij Henry uit te nodigen. Henry noemde die uitnodiging een "afleidingstactiek". Het verzoek zou volgens hem voorkomen dat de echte daders gestraft zouden worden.

Enkele uren nadat de uitnodiging van de aanklager de premier bereikt had, was hij al ontslagen. "Ik heb het genoegen u mee te delen dat besloten is uw functie te beëindigen", schreef de premier in een openbaar gemaakte brief.

President Jovenel Moïse werd op 7 juli doodgeschoten in zijn ambtswoning. Foto: AFP

Tientallen mensen vast voor mogelijke betrokkenheid

Momenteel zitten 44 mensen vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de president. Meerdere verdachten zouden eerder informanten zijn geweest voor Amerikaanse inlichtingendiensten zoals de antidrugdienst DEA en de federale politiedienst FBI. Andere verdachten zijn bijvoorbeeld Colombiaanse huurlingen die ingehuurd waren via een beveiligingsbedrijf uit Florida.

Moïse was voor zijn dood een omstreden leider. Hij werd al jaren van corruptie beschuldigd en weigerde af te treden ondanks grote protesten tegen hem. In januari 2020 zette hij het parlement buitenspel en regeerde hij door middel van een presidentiële verordening. Kort voor zijn dood wees Moïse Henry aan als premierskandidaat. Twee weken na de dood van de president werd Henry ingezworen. Hij beloofde bij zijn aantreden om orde te herstellen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.