Het toepassen van een nekklem, waarbij agenten met hun elleboog de keel van een verdachte dichtknijpen, is voor agenten van de FBI en andere nationale wetshandhavers in de Verenigde Staten voortaan verboden. De enige uitzondering op deze nieuwe maatregel is wanneer een agent gelooft dat een verdachte hem of iemand anders dreigt te doden of ernstig te verwonden.

Het verbod op het toepassen van de nekklem is onderdeel van nieuwe richtlijnen die het ministerie van Justitie heeft aangekondigd. Die nieuwe richtlijnen maken het voor federale diensten ook lastiger om invallen zonder aankondiging te doen.

Alleen als een agent gelooft dat een verdachte hem of iemand anders dreigt te doden of ernstig te verwonden is een nekklem nog te rechtvaardigen. Onaangekondigd binnenkomen voor een huiszoeking mag ook alleen nog als dat doden of gewonden kan voorkomen. Bovendien moet eerst toestemming worden gevraagd aan een meerdere.

Politiegeweld en racisme bij agenten kregen veel aandacht na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Een witte agent drukte vorig jaar minutenlang met zijn knie op de nek van de op de grond liggende Floyd. Ook die techniek, waardoor ook minder bloed naar de hersenen stroomt, wordt in principe in de ban gedaan.

De omslag moet het vertrouwen van Amerikanen in de politie vergroten, verklaarde justitieminister Merrick Garland. Hij wees ook op recente uitbreiding van het gebruik van bodycams bij de nationale politie.