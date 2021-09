Een grote bosbrand in het zuiden van Spanje rond de plaats Estepona is na zeven dagen onder controle. In totaal moesten circa 2.600 mensen hun huis verlaten vanwege het vuur. Een brandweerman kwam om het leven.

Volgens de autoriteiten van de regio Andalusië is de brand vorige week woensdag aangestoken. Ongeveer vijfhonderd brandweerlieden en 51 vliegtuigen waren bezig met het blussen van de brand. Lichte regenval op maandag bood hulp.

President van de regio Juanma Moreno meldt dinsdag op Twitter dat de brand onder controle is. "De regen die de afgelopen uren is gevallen is onze beste bondgenoot", aldus Moreno. De president waarschuwt wel dat het vuur nog niet uit is. "Het is nog moeilijk om het helemaal te blussen."

Het vuur werd tot maandag flink aangewakkerd door aanblijvend hoge temperaturen en harde wind. Ruim 8.000 hectare grond is verwoest.

Afgelopen zomer werden ook Griekenland, Italië en Turkije getroffen door hevige bosbranden.